По его словам, не все однозначно и с человеческим ресурсом, ведь добровольцев нет.

России хватит военной техники на 100 лет боевых действий.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы фолловеров.

"Скажу так, в принципе, техники там хватит на 100 лет войны. Вот, из этих десятков тысяч танков на хранении, тысяч вооружений и десятков тысяч боевых машин бронированных - этого хватит не на один год. На десятилетия войны хватит", - заявил Жданов.

Относительно человеческого ресурса ситуация достаточно плачевная для РФ. Мобилизационный резерв - это общее количество граждан РФ, которых можно сегодня мобилизовать в рамках всеобщей мобилизации - составляет где-то 16-17 млн человек. Из этих 16-17 млн человек оперативный резерв составляет 2 млн человек - это те, кто недавно отслужил в ВС РФ, то есть люди с боевым опытом, которые служили в горячих точках, или вот недавно служили и их уровень подготовки не требует переподготовки и повышения квалификации. По словам Жданова, на сегодня можно оценить, что через Украину прошло примерно 300 тысяч человек, возможно больше. Но это примерный расчет.

Он прогнозирует, что в РФ не найдется много желающих воевать. Многие мужчины уехали из РФ, другие скрываются от военкоматов. По его убеждению, в отношении человеческих ресурсов в РФ "есть запас, но нет возможностей ни политических, ни социальных".

В то же время Жданов пояснил, что десятков тысяч российской техники действительно хватит на десятилетия войны, но при условии, если найдутся технические возможности привести ее в боевое состояние.

"Получается, что техника есть, но ее нужно сначала отремонтировать, привести в исправное состояние, чтобы она могла выполнять задачи по назначению, с одной стороны. С другой стороны - оказывается, что человеческий ресурс есть, но желающих пойти на добровольной основе уже нет. Поэтому бегают по тюрьмам, поэтому пытаются заставить людей через блокирование кредитных карточек и прочего", - отметил Жданов.

Как сообщал УНИАН, ранее Жданов сделал неутешительное заявление о получении Украиной средств ПВО от стран Запада. По его словам, на сегодня неизвестно, когда Украина точно получит комплексы NASAMS и IRIS-T для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО).

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