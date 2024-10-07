Селидово является важным с той точки зрения, что там есть терриконы.

Оккупанты будут пытаться окружить Селидово, чтобы получить возможность наступать непосредственно на Покровск. Об этом заявил в эфире Радио свобода военный аналитик Денис Попович.

"Селидово однозначно будут пытаться окружить. Вчера были не очень хорошие известия из Цукурино. А ситуация под Цукурино напрямую зависит от того, что будет под Селидово. Если Цукурино будет захвачено, то враг будет продвигаться и перекрывать те дороги, которые ведут к Селидово. Может возникнуть такая ситуация, как была под Угледаром, когда перекрывается логистика, и таким образом наши будут вынуждены отходить, чтобы предотвратить окружение", - пояснил аналитик.

По словам Поповича, Селидово является важным с той точки зрения, что там есть терриконы, и с этих терриконов можно контролировать окружающую ситуацию огнем.

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"И главное - подступы к Покровску. То есть, Селидово важно для врага, потому что тогда ему будет удобно наступать на Покровск", - отметил эксперт, добавив, что тактика россиян не изменится, они преобладают в живой силе, поэтому будут пытаться окружать.

Кроме того, он прокомментировал информацию о том, что ВСУ начали строить укрепления за Покровском, а также первые - на пути к Днепру.

"Строить эти фортификации нужно было вчера. И очень хорошо, если они строятся. Это не означает, что ВСУ готовятся к выходу из Покровска. Это может означать, что они готовят условную оборону, то есть если будет потеряна какая-то одна линия, то будет вторая и третья, чего на самом деле не хватало под Угледаром", - пояснил Попович.

Ситуация вокруг Селидово

Захватчики продвинулись возле города Селидово и пытаются взять украинских воинов в полуокружение. Пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов заявил, что этот населенный пункт находится на выгодных высотах, поэтому очень важен для обороны города Покровск. По его словам, противники будут пытаться захватить Селидово.

Также он добавил, что на некоторых участках фронта враги сильнее закрепляются, применяют больше FPV-дронов, артиллерийских боеприпасов, сбросов. "...наращиваются темпы огневого подавления наших позиций.

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