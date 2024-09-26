Официально о типе ракет, которые США передали Украине - пока не сообщалось.

В новом пакете помощи от США Украина могла получить два вида боеприпасов типа "воздух-земля", сообщил в эфире телемарафона авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Авиационные бомбы, которые могут работать на расстояние до 110 км. И самое важное было бы получить разрешение на использование JASSM. Это ракеты, которые могут работать на расстояние 400, 950 и 1900 км.", - сказал Храпчинский.

В то же время эксперт добавил, что сейчас Украина должна активно работать на дипломатическом уровне. Поскольку разрешение на удары вглубь РФ на расстояние 300 км - недостаточное для того, чтобы решить стратегические вопросы.

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"Большинство средств, производителей оружия, складов важных, стратегических находятся на расстоянии более 500 км. Поэтому надо говорить о расстоянии применения определенных видов вооружения на расстояние до 1000 км", - добавил Храпчиснький.

Помощь США Украине

Накануне стало известно, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $375 млрд. В частности, в пакет вошли и боеприпасы класса "воздух-земля". Однако о каком типе вооружения идет речь - пока неизвестно.

Ранее журналисты Reuters сообщили, что США готовятся объявить о военной помощи Украине на $8 млрд. Отмечается, что сейчас администрация Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы иметь возможность использовать $5,6 млрд военной помощи Украине до 30 сентября.

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