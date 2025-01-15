Под Курахово враг будет пытаться как можно дальше оттеснить наши силы в сторону Запорожья.

Российские оккупанты сейчас пытаются как можно сильнее охватить город Покровск в Донецкой области. Это делается для того, чтобы заблокировать логистику Сил обороны в город и создать условия, при которых украинские защитники сами оттуда выйдут. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Они в последнюю очередь пойдут штурмовать Покровск в лоб и осуществлять там уличные бои. Когда это произойдет, произойдет ли вообще - здесь пока очень трудно прогнозировать. Но тактика их тактика очевидна. Они хотят сделать условия для полуокружения, а возможно и окружения города. Хотя это будет достаточно кропотливый и долгий процесс из-за условий местности, размера самого города, для этого нужны резервы и т.д.", - сказал Попович.

Он также прокомментировал ситуацию в районе Курахово, которое по данным аналитиков полностью перешло под контроль врага. Эксперт напомнил, что по официальным данным, в части города все еще присутствуют украинские Силы обороны.

"Враг будет пытаться отодвинуть наши подразделения подальше на запад. Для этого он пытается атаковать с севера трассы, которая идет в сторону Запорожья. И сделать этот охват максимально глубоким, чтобы мы отступили максимально далеко. После потерь (РФ, - УНИАН), которые были связаны с захватом Курахово, враг хаотично пытается продвинуться вперед", - добавил Попович.

Ситуация на фронте остается сложной: что известно

Накануне о продвижении врага в Донецкой области сообщили аналитики DeepState. Так, россияне оккупировали Янтарное, а также продвинулись в Часовом Яру и в районе еще четырех населенных пунктов.

Между тем командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что Украине пока не выгодно подписывать мирный договор. Поскольку РФ может использовать паузу для восстановления своих сил на фронте.

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