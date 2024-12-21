Он отметил, что на этой неделе под ударами российских террористов оказался ряд украинских городов.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ночью российские захватчики применили более 110 ударных дронов против украинцев.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Этой ночью российские террористы применили более 110 ударных дронов против наших людей. Разрушен онкодиспансер в Херсоне, попадание в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье, ранее - баллистика по Киеву, обстрелы Сум, Кривого Рога, Днепровщины, Донетчины", - перечислил президент.

Также, как сообщил глава государства, более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет различных типов террористы применили только на этой неделе.

Видео дня

"Это российский террор, которому мы противодействуем. Я благодарю партнеров, которые в дальнейшем поддерживают Украину и усиливают давление на Россию. Совместной силой мы обеспечим стабильный мир", - заявил Зеленский.

Атаки дронов на Украину

Вечером 20 декабря российские оккупанты атаковали ударным БПЛА девятиэтажку в Салтовском районе Харькова.

Российские войска 20 декабря атаковали Киев баллистическими ракетами с ОТРК "Искандер" и/или северокорейскими KN-23. Тогда же враг поднимал в воздух МиГ-31К, которые являются носителями Х-47 "Кинжал", но они не осуществили пуски.

Вас также могут заинтересовать новости: