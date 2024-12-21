Президент Владимир Зеленский отмечает, что ночью российские захватчики применили более 110 ударных дронов против украинцев.
Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Этой ночью российские террористы применили более 110 ударных дронов против наших людей. Разрушен онкодиспансер в Херсоне, попадание в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье, ранее - баллистика по Киеву, обстрелы Сум, Кривого Рога, Днепровщины, Донетчины", - перечислил президент.
Также, как сообщил глава государства, более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет различных типов террористы применили только на этой неделе.
"Это российский террор, которому мы противодействуем. Я благодарю партнеров, которые в дальнейшем поддерживают Украину и усиливают давление на Россию. Совместной силой мы обеспечим стабильный мир", - заявил Зеленский.
Атаки дронов на Украину
Вечером 20 декабря российские оккупанты атаковали ударным БПЛА девятиэтажку в Салтовском районе Харькова.
Российские войска 20 декабря атаковали Киев баллистическими ракетами с ОТРК "Искандер" и/или северокорейскими KN-23. Тогда же враг поднимал в воздух МиГ-31К, которые являются носителями Х-47 "Кинжал", но они не осуществили пуски.