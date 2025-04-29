Как отметил Сергей Грабский, не стоит драматизировать ситуацию.

То количество российских войск, которое действует в отдельных районах Сумской области, не способно прорваться к городу Сумы и захватить его. Такое мнение выразил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский, передает "Еспресо".

"Конечно, если мы не отступим и не дадим ему такой возможности - а мы не дадим противнику такой возможности. Такого количества противника недостаточно, чтобы захватить Сумы", - сказал он.

По его словам, боевые действия в Сумской области происходят в условиях конфликта низкой интенсивности и характеризуются отдельными тактическими действиями войск.

Видео дня

Грабский добавил, что на Сумском участке фронта речь идет о серой зоне, которая затрагивает Курскую и Белгородскую области России, где ведутся боевые действия.

"Не стоит драматизировать ситуацию. Силы обороны надежно держат позиции и не дают противнику возможности продвинуться на этом участке фронта. Боевые действия происходят в условиях конфликта низкой интенсивности и характеризуются отдельными тактическими действиями войска", - отметил эксперт.

Ситуация в Сумской области - что сообщалось

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко на днях рассказал, что после "перемирия" на Пасху российская оккупационная армия активизировалась на украинских границах, больше всего - в Сумской и Харьковской областях:

"На границе с РФ противник активно ведет действия на Волчанском направлении. Применяет тактику малых штурмовых групп в районе Басовки, Журавки - это Сумской отрезок".

По его словам, ситуация на всех участках на границе с РФ и по всей линии фронта непростая, россияне продолжали наносить удары, в том числе по подразделениям пограничной службы, и по время так называемого "перемирия".

Вас также могут заинтересовать новости: