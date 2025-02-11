Удары Сил обороны Украины по территории РФ можно разделить на две условные составляющие, считает эксперт.

В ночь на 11 февраля Силы обороны Украины ударили одновременно по двум взаимосвязанным объектам - Саратовскому НПЗ и аэродрому в Энгельсе.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

"Это не первая такая. Это аэродром, где базируются Ту-95 - те носители ракет, которые обстреливают наши города, села, инфраструктуру. И по Саратовскому НПЗ одновременно. Ведь Саратовский НПЗ - это не просто один из заводов. А это и базовое предприятие, которое обеспечивало горючим аэродром Энгельс. Когда наносятся одновременно удары по таким объектам - это 2 в 1", - отметил Лакийчук.

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Он добавил, что все удары Украины вглубь территории РФ можно условно разделить на две составляющие.

"Это уменьшение вражеского наступательного потенциала - удары по штабам, пунктам управления, узлам связи, складам боеприпасов. А вторая - это подавление российского военно-экономического потенциала. В первую очередь это нефтяная отрасль, которая фактически является той артерией, которая питает российскую военную машину. Эти две вроде бы отдельные акции, они связаны. На том, что каждый удар по энергетическим объектам является и ударом по российским военным возможностям", - добавил Лакийчук.

Удары по РФ: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 11 февраля дроны в очередной раз массово атаковали РФ. На этот раз под удар попала Саратовская область. По информации от Генштаба, одной из целей атаки стал Саратовский НПЗ, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что кроме НПЗ был также атакован и Энгельс. Местные СМИ писали о по меньшей мере 11 взрывах в районе города.

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