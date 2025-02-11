Этот нефтеперерабатывающий завод выпускает более 20 видов нефтепродуктов и помогает в обеспечении российской оккупационной армии.

Украинские Силы обороны успешно попали в российский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба в социальной сети Facebook.

В частности, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 февраля 2025 года поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществляет комплексную переработку нефти.

Этот НПЗ преимущественно выпускает бензины, мазут, дизельное топливо. Всего же - более 20 видов нефтепродуктов. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

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"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар", - говорится в сообщении.

В то же время, результаты поражения уточняются.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, этот НПЗ подвергается уже не первой атаке. Саратовский нефтеперерабатывающий завод - один из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки достигает 7 миллионов тонн нефти в год.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, в последнее время Украина поразила более 20 из 30 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на территории России.

Он отметил, что Украине удалось выстроить системность таких ударов. И, что самое важное, в отличие от РФ эти удары наносятся исключительно по военным объектам России.

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