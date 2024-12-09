Эксперт прокомментировал усиление российской группировки на Кинбурнской косе.

Российские войска пытаются переместиться на правый берег Днепра в Херсонской области, однако большая полномасштабная высадка маловероятна. Уверенность в этом высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью OBOZ.UA.

Усиление российской группировки на Кинбурнской косе эксперт связал с попыткой россиян защитить свои объекты в оккупированном Крыму, а также с возможностью атаковать Одессу и портовую инфраструктуре.

"Они контролировали ее (Кинбурнскую косу - УНИАН) раньше и хотят контролировать и дальше разместить здесь комплексы ПВО и таким образом попытаться защитить часть контролируемого западного побережья Крыма от украинских ракет, самолетов и беспилотников… Коса расположена достаточно удобно. Не забывайте, что отсюда до Одессы всего 60 километров. Для ракеты - это взлет и падение. Это даже не минуты - это секунды. Теми же С-300 можно бить по территории Одессы. Так что, я считаю, что это новая угроза для Одесщины", - прокомментировал Ступак.

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Что касается угрозы для Херсона, то эксперт скептически оценил возможности россиян совершить успешную операцию на 300 подготовленных лодках, о которых сообщалось ранее.

"Сообщалось о 300 находящихся там лодках. Это действительно звучит угрожающе. Но давайте посчитаем. Пусть каждая лодка вмещает 10 человек – это нереально, но допустимо. Итого - это 3000 человек. Много ли это? Каждый день украинцы выводят из строя 1200-1500. Следовательно, это на два дня. Это очень арифметически, очень грубо, но тем более. Если мы пойдем к практике и вспомним, как наши военные перемещались на лодках и когда россияне перемещались на лодках, то это обычно 2-4 человека и груз – боекомплект и т.д. То есть выходит, что людей там будет вдвое меньше на каждой лодке".

Готовит ли Россия наступление на Херсон - что сообщалось

Напомним, глава Херсонской ОВА Прокудин в интервью FT предположил, что сейчас Россия готовит масштабное наступление на Херсон. По его словам, российские войска собрали "300 лодок для переправы через реку".

"Украинские чиновники подозревают, что нападение является частью плана России по усилению давления на Киев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, ускорению завоеваний на поле боя и подготовке к потенциальному продвижению через Днепр", - отмечали в FT.

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