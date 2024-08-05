По мнению Дикого, истребители F-16 не смогут переломить ситуацию на поле боя.

Многоцелевые истребители F-16 сильно должны очень сильно повлиять на интенсивность применения российскими самолетами планирующих бомб. Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире Radio NV.

Дикий напомнил, что ранее многие надеялись, что получение Украиной западных танков Leopard, Abrams и боевых машин пехоты Bradley приведет к тому, что "российская оборона посыплется".

"Приехали "Леопарды" и "Абрамсы" абсолютно не в тех количествах, как нам на самом деле было нужно, а в разы просто меньше, если не на порядки. Показали себя в бою. Показали себя в чем-то лучше советских машин... Чуда не произошло. Если кто-то ждет, что F-16 сделает именно чудо, к сожалению, придется заземлять", - сказал Дикий.

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В то же время, по его словам, это вовсе не означает, что история с F-16 была напрасной.

"Конечно, в этой войне они не станут wunderwaffe (удивительным оружием - УНИАН), или как говорят наши союзники: серебряной пулей для вампира. В войне такого масштаба просто не существует wunderwaffe. Нет какого-то такого одного оружия, если мы выносим за скобки ядерку... За исключением ядерки - нет какого-то такого одного оружия, которое способно переломить ход войны такого масштаба", - подчеркнул Дикий.

При этом, по его убеждению, F-16 влияют на чашу весов как "определенного рода гиря с украинской стороны".

"Как в свое время, собственно, "Хаймарсы" стали очень тяжелой гирей на нашу чашу весов, потом "Атакамсы" стали тоже такой тяжеленькой серьезной гирей - ровно то же самое с F-16. Да, они не переламывают ход войны, но это очень серьезная гиря на нашу чашу весов", - сказал Дикий.

Он добавил, что у россиян на фронте сейчас осталось два преимущества. Одно - это преимущество в личном составе (огромное количество пушечного мяса), а другое - это планирующие бомбы, которыми россияне буквально выносят украинские позиции.

В этой связи, он сказал, что рабочий день российского летчика, который сбрасывает планирующие бомбы по украинским позициям, выглядит спокойным, потому что летчику ничего не угрожает. Этот пилот даже не подлетает к линии фронта, сбрасывает планирующую бомбу с расстояния 50-70 км зная, что дальность действия украинского фронтового ПВО - это максимум 40 км.

Впрочем, с получением Украиной истребителей F-16, жизнь у российских пилотов полностью изменится.

"Теперь, каждый их вылет - это реально боевой. Не стоит думать ни в коем случае, что 10 F-16 собьют 300 самолетов типа "Су". Мы не в сказке живем. Так не бывает. Но, когда собьют даже первые 3 - для каждого из российских летчиков изменится жизнь", - считает Дикий.

При такой ситуации, российские летчики не будут знать, смогут ли вернуться обратно после выполнения ударов по украинским позициям на фронте.

Дикий напомнил, что Украина получает F-16 в комплекте с ракетами AMRAAM.

"Мы не знаем точно, какая модификация ракеты AMRAAM. Но если даже идет самая старая модификация... это 105 км дальности. Новая модификация - это 160. Посмотрим, какую дадут на самом деле. Даже если старая, даже если 105, сопоставляем цифры - им, чтобы бить, надо подлетать где-то на 50, в идеальном для них варианте, на 70 км до линии фронта. А здесь 100-километровые ракеты. То есть, для них меняется именно тактика и стратегия использования фронтовой авиации. Это не означает, что они прекратят нас бомбить. Они не могут себе этого позволить. Как только они нас прекратят бомбить - все, в тот день можно сказать, что их наступление закончилось", - считает Дикий.

По его убеждению, россиянам теперь надо будет выбирать, где именно наносить удары, и куда стоит лететь, чтобы рискнуть самолетами и экипажами.

"Появление F-16 в небе над фронтом очень сильно повлияют именно на интенсивность применения планирующих бомб. Не снимет эту проблему полностью, но уменьшит их очень существенно. Я бы сказал, что в разы. Но, конечно, это произойдет не сегодня, а когда будут сбиты первые несколько "сушек" в ходе воздушных боев", - сказал Дикий.

Самолеты F-16 для Украины - детали

Как сообщал УНИАН, 4 августа президент Владимир Зеленский подтвердил получение Вооруженными силами Украины первых истребителей F-16.

По данным Forbes, Украине передали бывшие датские F-16 со всеми улучшениями, которые можно ожидать. Плюс на них было установлено дополнительное оборудование, которое может быть очень полезным для потрепанных войной украинских ВВС.

Военные говорят, что работа истребителей F-16 в украинском небе это положительный момент на всех участках фронта и особенно для самых сложных. Об этом сказал представитель ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев, комментируя наличие у Украины F-16.

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