Враг не может быть активным на всех направлениях фронта сразу, отметил Костенко.

Наступление российских оккупационных войск на Покровск Донецкой области удалось остановить благодаря проведению операции Сил обороны в Курской области РФ. Такое заявление сделал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что враг не может быть активным на всех направлениях фронта сразу. Это было видно на протяжении всей войны – если противник где-то активизируется, на других направлениях активность гораздо ниже. Когда россияне наступали на Покровск, ситуация на Курщине не менялась. Теперь же – наоборот.

Те резервы, которые удалось оттянуть с помощью операции Сил обороны в Курской области, враг мог использовать на Покровском или Харьковском направлении.

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"Если бы они были использованы на этих направлениях – на Покровском или Харьковском, – то трудно спрогнозировать, была бы такая ситуация, был бы Покровск под нами", – констатировал Костенко.

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На днях военнослужащий 68-й егерской бригады с позывным "Гусь" заявил, что Силы обороны остановили россиян на подступах к Покровску Донецкой области. По его словам, в последнее время ВСУ начали локальные контратаки на соответствующем направлении фронта. Враг отброшен от трассы Покровск-Константиновка, которую оккупанты хотели взять под контроль.

В свою очередь, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что враг пытается любыми способами зайти на территорию Сумщины. На севере области фиксируются активные действия диверсантов.

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