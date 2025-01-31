Сама Россия не может себя обеспечить и воевать против Украины без помощи других стран, акцентировал председатель ОО "Украина в НАТО".

Ни одна страна мира в современных условиях не может воевать самостоятельно, противостоять врагу можно только в составе коалиции. Как заявил в эфире Киев-24 председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк, например, армии Великобритании хватило бы всего на три месяца на такую войну, которая почти три года продолжается в Украине.

По его словам, ни армия Германии, ни Британии пока не боеспособны, и в современных реалиях ни одна страна не сможет самостоятельно победить в войне.

"Бундесвер абсолютно небоеспособен сегодня. В условиях украинско-российской войны это все подтвердилось... Британия сама небоеспособна - она сказала, что при такой интенсивности боев, как ведут Россия и Украина, их войск хватило бы максимум на три месяца. Можете себе представить!" - подчеркнул Романюк.

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При этом он прокомментировал заявления многих политиков о том, что Украина должна копировать Израиль.

"С одной стороны - правильно, но сам Израиль, воюя с Хамасом и Хезболлой, потратил свои боеприпасы за три месяца. И это они воевали не с такой армией, как Российская Федерация. Это они воевали с такими партизанами, условно говоря. И они (израильтяне - УНИАН) зависят от американской помощи, от их авианосных групп. В Персидском заливе, в Средиземном море, от авиации союзников", - подчеркнул глава организации.

Он напомнил, что Израилю во время массированного обстрела помогли, кроме США, Великобритания и Иордания.

"В Иордании даже сам король и его дочь (принцесса Сальма является пилотом - УНИАН) поднимали самолеты и сбивали ракеты, выпущенные из Ирана", - подчеркнул Романюк.

Также он добавил, что ВПК Израиля не справляется с определенными задачами, поэтому США недавно предоставили ему тонные бомбы.

В этом контексте специалист прокомментировал заявления некоторых политиков о том, что Украина должна быть самодостаточной и самостоятельно воевать с Россией.

"Даже сама Россия не может себя обеспечить воевать с Украиной и нуждается в помощи Ирана, Китая, Северной Кореи. В современных условиях одна страна не может справиться. Это абсурд. Нужна коалиция, нужно вступать в НАТО... Нам надо коллективные гарантии безопасности", - подчеркнул представитель "Украина в НАТО".

Напомним, ранее председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк заявлял, что Украина нет шансов вступить в НАТО до 2029 года, пока президентом США будет Дональд Трамп. По его словам, членство Украины в Североатлантическом альянсе полностью зависит от мнения Соединенных Штатов Америки. Поэтому, 4 года - срок каденции Трампа - шансы Украины вступить в Альянс нулевые.

При этом эксперт объяснял, почему Трампу, который неоднократно делал скептические заявления относительно существования НАТО, небезразлично присутствие Украины в Альянсе: президент США не хочет быть втянутым в любую войну, которая может возникнуть между НАТО и третьими странами.

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