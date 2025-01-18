Цель - добежать как можно ближе к позициям ВСУ и оставить там боекомплект, мины или рацию.

Российские оккупанты отправляют своих "побратимов" к позициям ВСУ, в частности, со взрывчаткой, которую эти солдаты должны оставить для будущих заданий - одного из таких "верблюдов" засекли на Торецком направлении. Как объясняют украинские военные, его единственная задача доставить "груз", а по сути такие посланцы - смертники.

Об этом рассказали в пресс-службе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, входящей в состав оперативного командования "Юг".

Также обнародовано соответствующее видео, на котором можно увидеть, как между разрушенными зданиями перемещается оккупант, за плечами у которого что-то похожее на рюкзак, в котором вероятно какой-то груз.

"Хотя "вагнеровцы" уже все, их влияние на оккупантов ощутимо до сих пор. Особенно на Торецком направлении. В частности, этот бегун, которого заметили аэроразведчики подразделения "Гюрза" и уничтожили пехотинцы 28-й бригады, не потерялся. Он бежал на смерть с конкретной целью", - рассказали в пресс-службе.

Говорится, что таких солдат называют "верблюдами". Их главная цель - добежать как можно ближе к позициям ВСУ и оставить там боекомплект, мины или рацию, чтобы ими впоследствии воспользовались российские штурмовые группы.

Говорится, что сам "верблюд" - одноразовый, поэтому ему даже не дают оружие. В то же время он неплохо экипирован в броню, чтобы смог как можно дальше добежать.

"Насколько эффективна подобная тактика - вопрос сомнительный, ведь при боях с "вагнеровцами" еще не было такого количества дронов. Впрочем, оккупантов это не останавливает, а наши рыцари только рады уничтожать врага. Как там говорят в РФ, "своих не бросаем", но на мясо - можно", - отмечают в бригаде.

Уничтожение оккупантов и вражеской техники на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, на Курщине бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского "разобрали" российскую бронегруппу с современной техникой.

В частности, украинские военные подбили несколько единиц дорогостоящей техники противника, в частности, БТР МД "Ракушка" - современный десантированный плавающий бронетранспортер, БМД-4 с десантом и боевую бронированную машину с десантом. Отмечается, что это - совместная работа николаевских морпехов и 414 отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра".

Также сообщалось, что украинские воины взяли в плен россиян, которые казнили бойцов ТрО. Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии России всего полтора месяца.

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