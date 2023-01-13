Отмечается, что украинские защитники застали россиян врасплох.

Бесстрашные украинские бойцы продолжают защищать нашу страну в тяжелых условиях. Силы специальных операций показали один из боев в Луганской области.

В ходе выполнения одной из задач группа Сил специальных операций ВСУ обнаружила около десятка российских солдат, пулеметный расчет и обустроены наблюдательные пункты врага.

"Не мешкая воины ССО решили воспользоваться возможностью и внезапно атаковать врага. Точным выстрелом снайпер попал наблюдателя противника, пулеметчики уничтожили вражеский пулеметный расчет и начали уничтожать личный состав, из ручного гранатомета воины ССО расстреляли блиндаж россиян", - говорится в сообщении командования в Facebook.

Видео дня

Отмечается, что после перестрелки группа россиян отошла. По предварительным данным, столкновение произошло в районе Кременной в Луганской области.

На обнародованных кадрах жестокого боя видно, что столкновение произошло в заснеженной лесистой местности.

Ситуация в Кременной - что известно

В Кремле опасаются, что украинские бойцы свободят Кременную, чтобы предотвратить такое развитие событий арми РФ перебросили в Луганскую область несколько подразделений десантников и танки, но на ситуацию это не повлияло..

При этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в направлении Сватово-Кременная идут жестокие бои.

В то же время в Институте изучения войны указали, что бойцы ВСУ все ближе подходят к Кременной, а российские оккупанты не в силах держать удар.

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