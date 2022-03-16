О жертвах или раненых пока не сообщается.

Российские военные корабли ударили по морскому побережью Одесской области.

Об этом в своей сводке по состоянию на 12:00 16 марта сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В Черноморской операционные зоне боевыми кораблями осуществлялись обстрелы морского побережья в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Затока и Беленькое", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера оккупанты нанесли удары по двум населенным пунктам Одесской области.

Кроме того, как рассказал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, враг пытается выявить украинскую систему ПВО в регионе.

Сегодня утром украинские зенитные ракетные войска утопили в Черном море два истребителя Су-30см российских оккупантов, которые пытались атаковать один из поселков в Одесской области.

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