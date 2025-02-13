Планы Трампа по Украине обойдутся странам ЕС примерно в $3 трлн, - Bloomberg

Что бы ни решил президент США в отношении Украины, но Европа не готова взять на себя это бремя.

Президент США Дональд Трамп начал указывать лидерам Европейского союза, что им нужно сделать для мира в Украине. Это требование обнажило главную проблему Европы.

По подсчетам Bloomberg, защита Украины и расширение собственных вооруженных сил может обойтись крупнейшим государствам континента в дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет.

По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, Россия имеет значительное преимущество перед Европой в живой силе, а ее военная экономика способна производить снаряды и другое военное оборудование темпами, превышающими потребности армии на линии фронта в Украине.

Видео дня

Члены ЕС тем временем спорят о том, следует ли ограничить закупки европейскими поставщиками, которые не будут готовы поставить некоторые из необходимых вооружений в течение многих лет, вместо того чтобы сотрудничать с британцами или покупать у американцев. Другие считают, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию.

Отмечается, что восстановление Вооруженных сил Украины может обойтись примерно в 175 миллиардов долларов в течение 10 лет, в зависимости от того, в каком состоянии будут находиться ее войска на момент достижения прекращения огня и сколько территории придется защищать. Миротворческие силы численностью 40 000 человек обойдутся примерно в 30 миллиардов долларов за этот период.

Большая часть денег пойдет на укрепление вооруженных сил членов ЕС и увеличение совокупного оборонного бюджета примерно до 3,5% ВВП. Дополнительные средства пойдут на финансирование артиллерийских запасов, систем ПВО и ракетных систем. Это укрепит восточные границы ЕС, подготовит вооруженные силы блока к быстрому развертыванию и послужит толчком к массовому росту европейской оборонной промышленности.

Если финансирование будет осуществляться за счет долговых обязательств, то в течение следующих 10 лет потребности пяти крупнейших европейских членов НАТО в заемных средствах составят еще 2,7 триллиона долларов.

Чтобы мобилизовать ресурсы в требуемых масштабах, европейским правительствам придется радикально пересмотреть структуру своих бюджетов, совместно с руководителями компаний перестроить свою оборонную промышленность и, почти наверняка, согласиться на совместную эмиссию долговых обязательств. Это потребует такой политической воли, дальновидного мышления и самопожертвования, которые многие члены ЕС до сих пор не смогли продемонстрировать.

Придется делать сложный выбор в отношении расходов на здравоохранение, образование и социальное обеспечение. И эти решения будут приниматься на фоне народных волнений, которые, по крайней мере на периферии, подогреваются Кремлем.

По оценкам издания, Украине придется потратить около 230 миллиардов долларов на восстановление зданий и инфраструктуры, поврежденных во время войны. Если она получит финансирование на эти цели и будет достигнуто прочное урегулирование, то энергетическая, промышленная и строительная отрасли Украины, вероятно, резко начнут расти. Со временем это облегчит бремя для ЕС. Киев также сумел заинтересовать Трампа своими запасами ископаемых, таких как уран, литий и графит.

Однако сейчас существует дефицит в 130 миллиардов долларов между потребностями Украины в восстановлении и обещанным финансированием. Это ставит под угрозу любое восстановление экономики и может подорвать устойчивость страны в долгосрочной перспективе.

Война в Украине - мирные переговоры

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным согласился начать переговоры о прекращении войны, что является изменением предыдущей политики США.

Министр финансов США Скотт Бессент также представил президенту Украины Владимиру Зеленскому соглашение об экономическом партнерстве.

В свою очередь европейские власти ожидают, что Трамп заявит, что они должны заплатить за восстановление Украины и разместить там войска для поддержания мирного договора, в достижении которого они принимать участия не будут.

Вас также могут заинтересовать новости: