Кроме этого в воскресенье подразделение зенитных ракетных войск ПС уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага.

В воскресенье, 19 июня, украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу российских войск и один из опорных пунктов врага. Кроме того, зенитчики воздушных сил сбили беспилотник.

Об этом пишет УП со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

"Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают выполнять задачи по защите суверенитета и государственной целостности Украины. Истребители Воздушных сил патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях", - заявил Игнат.

В результате украинских авианалетов было уничтожено технику и живую силу ротно-тактической группы, а также один из опорных пунктов российских захватчиков.

Украинские зенитчики за прошедшие сутки "приземлили" вражеский беспилотник.

Как сообщал УНИАН, украинская авиация нанесла ударов по опорным пунктам и местам скопления противника в пяти населенных пунктах Херсонщины.

Вас также могут заинтересовать новости: