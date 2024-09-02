В Курской области беспилотник обошел горящие машины и уничтожил австралийский БТР.

Оккупационная российская армия начала применять дроны, которые управляются не радиосигналом, а через оптоволоконный кабель. Как пишет BILD, эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Рёпке изучил видео из Курской области, где российский беспилотник уничтожил австралийский БТР Bushmaster.

"Перед ударом FPV-дрон мастерски обошел горящие на дороге машины и двигался при этом у самой поверхности асфальта. Он передавал оператору изображение очень высокого качества", - пишет издание.

Рёпке считает это свидетельствами того, что беспилотник управлялся не радиосигналом, а оптоволоконным кабелем. Такие дроны, по данным аналитика, сейчас тестируют на Западе. В подтверждение этих испытаний издание обнародовало видео, на котором они зафиксированы.

"В ящик помещают катушку с ультратонким кабелем длиной до 10 км, который привязан к дрону. Оптоволокно позволяет дрону обойти любую систему РЭБ и повысить точность с 20% до 95%", - говорится в публикации.

По данным Рёпке, на данный момент в открытом доступе есть только три видео, которые доказывают использование Россией таких беспилотников. Поэтому масштаб применения этих систем пока остается непонятным.

Применение РФ дронов на войне в Украине

Напомним, ранее представитель Воздушных ВСУ Юрий Игнат сообщал, что российские оккупанты начали применять новые тактические приемы в работе с разведывательными БпЛА. В частности, враг запускает БпЛА без навигации, без сигнала GPS. Этот сигнал включается непосредственно над объектом, который враг планирует разведать и нанести туда уже удар "Искандером".

Он также добавил, что сейчас российские ударные дроны, а именно "Шахеды", могут долетать до западных границ Украины.

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