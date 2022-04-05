Элитные группировки, которые захватывали эти города, почти потеряны, поэтому врагу снова надо где-то взять эти силы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что возвращение оккупантов на освобожденные территории является практически нереальным.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Это практически нереально. Надо быть полным идиотом с этой точки зрения, даже больше, чем русские", - сказал Арестович.

По его словам, элитные группировки, которые захватывали эти города, почти потеряны, поэтому врагу снова надо где-то взять эти силы.

"И на этот раз будет труднее, потому что мы уже более готовы к этому. Это практически невозможно... Ну можем оставить 1% на то, что они попробуют, но это просто, чтобы не говорить, что это на 100% невозможно", - отметил советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза войны должна завершиться где-то к середине апреля.

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