По словам Черника, атаки российских ДРГ являются преимущественно пропагандистским ходом.

Активность российских ДРГ не повлияет на общий ход войны в Украине.

Такое мнение во время онлайн-брифинга в Military Media Center высказал военный аналитик Петр Черник, комментируя недавние попытки прорывов российских ДРГ на севере Украины.

Эксперт выразил мнение, что таким образом оккупанты пытаются разведать текущее состояние украинской бороны, поскольку они не отказались от потенциального удара на северном направлении.

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Вместе с тем, по словам Черника, атаки российских ДРГ являются преимущественно пропагандистским ходом, попыткой показать, что "они что-то могут делать".

Кроме того, Черник заявил, что РФ испытывает НАТО провокациями вроде угроз гражданским кораблям. Он считает, что российское руководство таким образом пытается показать собственному населению вроде бы "величие" на международной арене.

"Испытывают на амбициозность сам блок НАТО, как далеко они могут пойти в своих провокациях", - сказал Черник.

Он отметил, что одна из версий российских расчетов относительно выхода из войны с поражением — это выход с поражением от блока НАТО, а не от Украины.

"Потому что принять поражение от Украины Путин не может", - подчеркнул эксперт.

Российские ДРГ на украинских границах

В пределах Новгород-Северской территориальной общины Черниговской области две диверсионно-разведывательные группы пытались пересечь государственную границу Украины со стороны России. Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. Он рассказал, что завязался стрелковый бой и сразу по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражения из артиллерии.

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