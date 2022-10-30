Кроме того, правоохранители обнаружили тела еще 5 гражданских, погибших во время оккупации в Коровином Яру, Святогорске и Лимане.

Вчера, 29 октября, российские военные убили 5 мирных жителей в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 29 октября стало известно о 5 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: в Антоновке, Первомайском, дружбе, Клещеевке и Елизаветовке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации: 2 в Коровином Яру, 2 в Святогорске и 1 в Лимане", - сообщил он.

Видео дня

Кириленко рассказал, что еще 8 человек за минувшие сутки получили ранения.

Он также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ситуация на Донбассе

Сейчас идет наступление Вооруженных сил Украины на востоке и юге Украины. Известно, что в двух общинах Донецкой области от российских оккупантов освобождены 40 населенных пунктов.

По оценкам аналитиков ISW, Россия теряет способность наступать на Донбассе и боится контрнаступления ВСУ на Кремневую.

В офисе президента Украины добавили, что России уже не нужны Донецкая и Луганская области.

Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, как ВСУ будут освобождать Донецк и как должна происходить "зачистка" Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: