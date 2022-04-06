В результате атаки пострадали пять человек, отметил глава Донецкой областной военной администрации.

В Угледаре российские оккупанты из реактивной артиллерии обстреляли место раздачи гуманитарной помощи, два человека погибли.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Место раздачи гуманитарной помощи обстреляли российские фашисты из реактивной артиллерии в Угледаре", - отметил он.

Чиновник добавил, что сейчас известно о двух погибших и пятерых раненых.

Кириленко подчеркнул, что все преступления, совершенные Россией в Украине, документируются. "Прощения виновным не будет!",- подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля ворвалась в Украину.

Враг сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирное население и активистов.

4 апреля стало известно, что в Новодружеске Луганской области в результате вражеского минометного обстрела погибли волонтеры Ольга Курьерова и Юрий Жабин.

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