С приближением зимы боевые действия в Украине существенно замедлятся, считают в США.

Российские войска не собираются покидать остальные оккупированные территории Украины, за них предстоят тяжелые бои.

Такой прогноз сделал высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге, отметив, что освобождение Херсона стало значительным достижением для Украины.

"По нашим оценкам, российские войска переместились на восточный берег реки и установили свои оборонительные линии, уступив таким образом украинцам значительную часть территории, включая город Херсон, – заявил он. – Россияне, похоже, не собираются покидать остальную часть оккупированной Украины, и там, несомненно, еще предстоят тяжелые бои. Но освобождение города Херсона – это значительное достижение и свидетельство стойкости, решимости и упорства украинского народа и его вооруженных сил в борьбе за защиту своей страны".

Война в Украине 2022: прогноз Пентагона на зиму

Вполне вероятно, что с приближением зимы боевые действия в Украине существенно замедлятся, считают в Пентагоне.

Вместе с тем в США заверили, что вне зависимости от ситуации на фронте Штаты продолжат помогать Украине.

Освобождение Херсона

Напомним, украинские войска 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней широкомасштабного вторжения России в Украину.

Известно, что отступая с правого берега Днепра, россияне взорвали мосты в Херсонской и Николаевской областях.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский отправился в Херсон с визитом.

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