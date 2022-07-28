Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 160 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации и Украины ВСУ уничтожили примерно 40230 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook
Так, общие боевые потери противника по состоянию на 28 июля ориентировочно составили:
- личного состава - 40230 (+160);
- танков - 1742 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 3979 (+8);
- артиллерийских систем – 894 (+11);
- РСЗО - 258 (+0);
- средства ПВО - 117 (+0);
- самолетов – 222 (+0);
- вертолетов – 190 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3);
- крылатые ракеты – 174 (+0);
- корабли /катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7);
- специальная техника – 75 (+0).
Самые большие потери российские оккупанты понесли на Криворожском направлении.
Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.
При этом депутаты Палаты представителей США заявили, что представители администрации президента США Джо Байдена сообщили им, что более 75 тысяч россиян были убиты или ранены во время войны в Украине.