Общие боевые потери российский армии составили примерно 40230 захватчиков.

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 160 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации и Украины ВСУ уничтожили примерно 40230 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook

Так, общие боевые потери противника по состоянию на 28 июля ориентировочно составили:

личного состава - 40230 (+160);

танков - 1742 (+4) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 3979 (+8);

артиллерийских систем – 894 (+11);

РСЗО - 258 (+0);

средства ПВО - 117 (+0);

самолетов – 222 (+0);

вертолетов – 190 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3);

крылатые ракеты – 174 (+0);

корабли /катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7);

специальная техника – 75 (+0).

Самые большие потери российские оккупанты понесли на Криворожском направлении.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

При этом депутаты Палаты представителей США заявили, что представители администрации президента США Джо Байдена сообщили им, что более 75 тысяч россиян были убиты или ранены во время войны в Украине.

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