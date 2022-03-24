Враг временно закрепился в городах Рубежное и Попасная.

Российские военные продвинулись в городах Рубежное и Попасная Луганской области. Оккупанты пока что закрепили свои позиции, но населенные пункты полностью не заняли.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире UAразом.

"Факты есть факты. Удалось врагу немного продвинуться в направлении Рубежного, в самом городе закрепиться, но не весь город их. Немного зашли в Попасную. Ну так бывает – это война… Не видим здесь никакой прямой катастрофы. Сейчас перегруппировка будет и наши выбьют их из всех городов", - рассказал Гайдай.

По его словам, у оккупантов настроение паническое, поэтому они забрасывают населенные пункты бомбами и ракетами.

"Они и самолеты теряют. Они ясно понимают, что сейчас отбросят их там от Киева и к нам подойдет настолько огромное подкрепление, что будем гнать вплоть до российской границы", - отметил чиновник.

При этом он указал, что в этих населенных пунктах еще остаются мирные жители, а полностью увезти людей невозможно из-за постоянных обстрелов гуманитарных коридоров российскими военными.

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 24 марта на Луганщине оккупанты применили фосфорные бомбы. Под вражеский обстрел попало Рубежное и другие города области. Уже известно о четырех погибших, также россияне повредили и полностью разрушили немало домов.

Кроме того, оккупанты обстреляли Лисичанск. В небе над мирными городами летает вражеская авиация. Пострадали люди, некоторые дома подверглись разрушениям.

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