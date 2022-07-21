В результате вражеской атаки люди не пострадали.

На Днепропетровщине к вечеру оккупанты снова попали по приграничной территории Большой Костромки, была повреждена линия электропередач.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Под вечер оккупанты снова попали по приграничной территории Большой Костромки. Там уничтожена железобетонная электроопора, повреждена линия электропередач. Кроме этого, загорелась сухая трава. Без пострадавших", - рассказал он.

Также Лукашук отметил, что в течение дня враг дважды обстрелял Криворожский район.

"В результате обстрела за пределами Большой Костромки занялось поле пшеницы общей площадью почти 200 га. Выгорело 5 гектаров. Сейчас пожар ликвидирован, пострадавших нет", - написал он.

Лукашук добавил, что вражеские войска ударили и по приграничной территории Апостоловской общины, обошлось без разрушений и жертв.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате ночных вражеских обстрелов по Никополю получила ранения женщина. Оккупанты "били" по городу из РСЗО.

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