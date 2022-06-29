Военный убежден, что останавливать сейчас войну нельзя, потому что будет еще хуже. Но вместе с тем называет сроки контрнаступления ВСУ при условии наличия оружия.

В начале, когда еще были переговоры, войну в Украине можно было остановить, теперь уже нет: после Бучи и Ирпеня точка невозврата пройдена.

Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью Крым.Реалии.

"Точку невозврата мы уже прошли. Она была в самом начале, когда можно было все это остановить, на этапе переговоров, но после того, что они вытворяли, все, точку невозврата мы прошли. Я скажу тем, кто хочет покоя и мира любым путем, его не будет", - отметил военный.

По его словам, останавливать сейчас войну нельзя, потому что будет еще хуже. На вопрос, если придется отдать часть территории Украины для того, чтобы остановить смерти, отвечает категорически:

"Нет, я говорю, категорически нет. Нам надо забирать всю землю, нам надо забирать Луганск, Донецк, Херсон, нам надо забирать Крым. Потому, что дальше будет хуже. Если кто-то думает, что на этом все остановится и все будет хорошо. Нет, это не так. Это мы отпустим врага домой, он там залижет раны, сделает соответствующие выводы, подкорректирует свои боевые порядки и нападет еще раз", - говорит генерал-майор.

Марченко подчеркнул, что война не закончится быстро – это факт. Но сейчас у Украины есть шанс, которого не было за всю историю. Он уверен, если западные партнеры предоставят все необходимое вооружение, то не исключено, что контрнаступление закончится к концу лета.

"Нам просто надо добить, у нас есть темп, у нас есть желание, просто дайте нам немножко вооружение, и мы это сделаем", - призвал военный.

Отметим, российско-украинская война - это битва артиллерии. И чтобы иметь преимущества, Украине нужно как можно больше современного оружия. В частности, и американские истребители.

Ранее представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что "если нам передадут американские самолеты для начала хотя бы две эскадрильи (по 12 единиц каждая), то их вооружение поможет на уровне сражаться в небе с преобладающим количеством российской авиации. Американцы спрашивают: кто же на них будет летать? Есть молодые пилоты-выпускники уже с опытом работы на боевых истребителях, плюс есть море летчиков-запасников, которые постоянно жалуются, что их не берут в военкоматах".

По словам украинских пилотов с псевдонимами Мунфиш и Джус, которые учились в США, ВСУ нужны американские истребители F-15 и F-16, чтобы иметь возможность эффективнее бороться с российскими оккупантами и уравнять силы с РФ в воздухе.

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