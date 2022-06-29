Именно эти ракеты чрезвычайно трудно сбивать системами противовоздушной обороны, которая есть у ВСУ.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ежедневно продолжает ракетный террор мирного населения. Большую часть из них удается сбить с помощью украинской системы противовоздушной обороны. Однако, ПВО срабатывает не в 100% случаев.

По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, например, российские крылатые ракеты Х-101 или "Калибр", развивают скорость до 800 километров в час.

"Мы видим запуск, знаем ее примерный маршрут, высчитываем алгоритм. Хотя она может менять его по маршруту. Все зависит от рельефа местности, также она может лететь по руслах рек. Так эту ракету сбить легче из-за того, что есть время на подготовку", - отметил Игнат в эфире 24 канала.

По его словам такие сверхзвуковые ракеты, как "Оникс", Х-22, "Кинжал" – сбивать очень трудно.

"Во-первых, здесь дело времени - от запуска до попадания проходят считанные минуты. Во-вторых, их скорость более 3 тысяч километров в час", - отметил Игнат.

По словам военного эксперта Олега Жданова, рашисты бьют с нескольких направлений, и за счет того, что в каждом ракетном ударе по 10-15 ракет, система ПВО пропускает, и не все удается сбить.

"Еще до войны в РФ насчитывалось 5-6 тысяч ракет различных типов. Некоторые мы знаем. По данным разведки, было выпущено больше тысячи штук. Сегодня количество пусков по территории Украины – около двух тысяч, и ракетный парк они постоянно расширяют. Какую характеристику ракет не отроешь, у нее срок принятия на вооружения – 1968 год, 1975 год, то есть это говорит о том, что они достают из старых советских запасов. Часть ракет Х22 Украина передала рф, рассчитываясь за заказ в середине 1990 годов. Вот они нам в таком виде и возвращают", – добавил эксперт.

Жданов подчеркнул, что нужно вести переговоры о поставках противоракетной обороны для Украины.

27 июня 2020 года Россия ударила ракетами по городу Кременчуг на Полтавщине. Тогда вражеские войска применили ракеты Х-22, которая является очень разрушительной, у нее лишь боевая часть составляет 950 килограммов.

Известно, что Кремль использует самолеты Ту-22М3 в качестве бомбовоза или для пусков ракет по Украине. УНИАН писал, что это что за самолет, который запустил ракеты Х-22 по Кременчугу и почему его называют "Людоедом".

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