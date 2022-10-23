Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры 9-ти областей.

За сутки российские захватчики нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки захватчики нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов, осуществили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

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На Северском направлении оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гудово и Ходыно Черниговской области и Середина-Буда, Волковка и Юнаковка Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник атаковал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Колодезное, Котляровка, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской области и Заречное и Терны на Донбассе.

На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреливали из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Веселое, Зеленополье, Клещеевка, Майорськ, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области, а на Авдеевском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Времевка, Великая Новоселка, Угледар, Новобахмутовка, Нескучное в Донецкой области и Дорожнянка и Орехов Запорожской области.

На Южнобугском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру более 20 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Среди них - Безымянное, Белогорка, Давидов Брод, Новогригоровка, Новоукраинка, Партизанское, Правдино и Красная Долина.

Массированный удар РФ по Украине 22 октября - самое важное

В Одесской области и в Луцке противники попали в объекты энергетики. Также вражеские "прилеты" есть в городе Ровно и в Хмельницкой и Кировоградской областях. Во Львовской области сработала система противовоздушной обороны, а в Черновицкой - ракету врага сбил самолет наших войск.

Вечером 22 октября Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики запустили по Украине 40 ракет, а также 16 ударных иранских дронов. В Генштабе добавили, что 20 вражеских ракет и 11 беспилотников сбили наши защитники.

РФ грозилась нанести удары по украинскому "центру принятия решения". Президент Владимир Зеленский сказал, что если глава России Владимир Путин решится ударить по Банковой, то удар в ответ будет по тому месту, где сидит российский лидер.

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