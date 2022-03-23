Все еще существует угроза того, что Лукашенко отправит военных в Украину.

Существует риск, что Александр Лукашенко пошлет белорусских военных воевать против Украины. Некоторые военнослужащие уже связываются с украинскими правоохранителями и просят взять их в плен в случае войны.

Об этом сообщил пресс-офицера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире UAразом.

"Мы все видим, что украинские Вооруженные Силы готовы к любому ходу событий, и врагу на территории Украины просто нечего делать. Белорусские военные об этом прекрасно знают. Они пробуют связываться с нашими представителями власти и будут предупреждать о том, что в случае вылазки к нам они будут сразу сдаваться в плен", - рассказал Фитьо.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины. В Генштабе ВСУ при этом заявили, что существует большая угроза наступления Республики Беларусь на Волынском направлении.

22 марта в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявили, что все еще существует вероятность привлечения Вооруженных сил Беларуси к войне против Украины на стороне РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: