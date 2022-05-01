Призыв связан с обстрелами Харькова.

Жителей северных и восточных районов Харькова призывают не выходить из укрытия весь день

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Такой призыв связан с обстрелами Харькова.

"Даже при отсутствии воздушной тревоги. Будьте бдительны, безопасность — прежде всего!", - говорит Синегубов.

Как писал УНИАН, за сутки россияне трижды обстреляли Харьков, пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта в Харькове. Также один человек пострадал в Балаклейском районе. Накануне городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе 25% жилья непригодно к жизни, 50% школ оккупанты разрушили. Он подчеркнул, что не было ни одного дня с начала войны, когда бы агрессор не обстреливал город Харьков.

Генштаб ВСУ утром 1 мая сообщил, что на Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову.

Также напомним, что в Одессе усиливают комендантский час из-за возможных провокаций в городе. Он продлится с вечера 1 мая до утра 3 мая.

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