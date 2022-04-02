Речь идет о собственности коммунальных и государственных предприятий.

В так называемой ДНР собрались присваивать себе движимое и недвижимое имущество государственных и коммунальных предприятий на временно занятых территориях Украины.

Соответствующий указ подписал глава оккупационной власти так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В документе сказано, что незаконным администрациям на временно занятых территориях поручается выявлять движимое и недвижимое имущество, которое принадлежало украинским государственным и коммунальным предприятиям. Далее эта собственность должна перейти незаконным властям. То есть Пушилин приказал оккупационным органам воровать украинское имущество.

Напомним, на Донбассе сейчас ведутся активные действия. Враг перебрасывает в регион новые ресурсы, чтобы усилить наступление. За прошедшие сутки противники осуществили девять атак в секторе, но все они были отбиты. В результате оккупанты потеряли почти 300 человек личного состава и более 50 единиц техники.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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