Власти Украины знали, что Россия нападет и начали готовиться еще в ноябре 2021 года.
Об этом заявил секретарь СНБО Украина Алексей Данилов.
Однако, по его словам, на Банковой не ожидали, что в агрессию будет вовлечен и режим Лукашенко.
"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность", - заявил Данилов.
По его словам, власти понимали, что вторжение состоится, однако не объявляли об этом.
"Потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы здесь начался хаос", - считает Данилов.
Напомним, в СНБО надеются на прекращение обстрелов россиянами гуманитарных коридоров. По данным Данилова, агрессор во многих городах Украины не дает возможность провести эвакуацию населения и доставить гуманитарные грузы.