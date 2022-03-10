По его словам, на Банковой не ожидали, что в агрессию будет вовлечен и режим Лукашенко.

Власти Украины знали, что Россия нападет и начали готовиться еще в ноябре 2021 года.

Об этом заявил секретарь СНБО Украина Алексей Данилов.

Однако, по его словам, на Банковой не ожидали, что в агрессию будет вовлечен и режим Лукашенко.

"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность", - заявил Данилов.

По его словам, власти понимали, что вторжение состоится, однако не объявляли об этом.

"Потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы здесь начался хаос", - считает Данилов.

Напомним, в СНБО надеются на прекращение обстрелов россиянами гуманитарных коридоров. По данным Данилова, агрессор во многих городах Украины не дает возможность провести эвакуацию населения и доставить гуманитарные грузы.

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