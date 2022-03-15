Российский авиаудар по учебному комплексу Яворив под Львовом на западе Украины в воскресенье стал третьим авиаударом на западе Украины.
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в Пентагоне в понедельник, сообщает CNN.
С последним ударом стало "очевидно, что русские расширяют свой набор целей", — добавил Кирби.
"Я не буду говорить обо всех формах того, как мы продолжаем искать способы помочь Украине защитить себя", — добавил Кирби. "Мы собираемся и впредь оказывать украинцам как можно больше помощи в обеспечении безопасности как можно быстрее и наиболее эффективным способом. И есть много разных способов, которыми мы стремимся к этому".
Напомним, ранее посольство США отреагировало на ракетный обстрел россиянами Яворовского полигона.