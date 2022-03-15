США в который раз выразили поддержку и отметили, что готовы оказывать украинцам как можно больше помощи в обеспечении безопасности.

Российский авиаудар по учебному комплексу Яворив под Львовом на западе Украины в воскресенье стал третьим авиаударом на западе Украины.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в Пентагоне в понедельник, сообщает CNN.

С последним ударом стало "очевидно, что русские расширяют свой набор целей", — добавил Кирби.

"Я не буду говорить обо всех формах того, как мы продолжаем искать способы помочь Украине защитить себя", — добавил Кирби. "Мы собираемся и впредь оказывать украинцам как можно больше помощи в обеспечении безопасности как можно быстрее и наиболее эффективным способом. И есть много разных способов, которыми мы стремимся к этому".

Напомним, ранее посольство США отреагировало на ракетный обстрел россиянами Яворовского полигона.

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