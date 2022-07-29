Для того, чтобы РФ не представляла угрозу Украине, у россиян должны отобрать ядерное оружие, считает эксперт.

Военная угроза Украине со стороны Российской Федерации может исчезнуть, в первую очередь, когда РФ распадется.

Украинцы выдохнут также тогда, когда у российской стороны заберут ядерное оружие, рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире ТСН.

По его словам, Россия также не будет угрожать Украине, когда наше государство пополнит ряды стран-членов НАТО.

"Первое - мы выдохнем только тогда когда Россия распадется, иначе не будет. Второе - у них забирают ядерное оружие. Третье - то, что останется от российского государства, будет отсечено от дармовых сибирских ресурсов. И четвертое - мы вступаем в НАТО...", - сказал собеседник.

Эксперт считает, что эти все условия нескоро воплотятся в жизнь, поэтому военная угроза нашему государству со стороны Москвы - это надолго.

Напомним, Россия весной 2014 года вторглась на украинскую территорию - захватила Крым и поддержала боевиков в Донецкой и Луганской области, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Рано утром 24 февраля российские войска без объявления войны совершили полномасштабное вторжение. Кремль утверждал, что начал в Украине "спецоперацию" для якобы "денацификации" и "демилитаризации". Под таким прикрытием противники захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.

В июле экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке и эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики Бен Ходжес спрогнозировал, что активные боевые действия в Украине будут продолжаться и зимой.

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