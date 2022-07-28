Украина способна до конца года отодвинуть противника до линии 23 февраля, полагает эксперт.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке и эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики Бен Ходжес ожидает, что активные боевые действия в Украине с Россией продолжатся и зимой.

Ситуация сейчас уже значительно меняется в пользу Киева, рассказал американский генерал в интервью "РБК-Украина".

Собеседник полагает, что российские силы истощены, особенно - система логистики.

"…Я полагаю, что если Запад/США продолжат доставлять все обещанное более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска до линии 23 февраля до конца этого года… Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой…", - спрогнозировал эксперт.

Напомним, полномасштабная война в Украине с РФ началась рано утром 24 февраля - российские войска вторглись на украинскую территорию якобы для проведения "спецоперации" для "демилитаризации" и "денацификации".

Под таким прикрытием противнику удалось взять под контроль часть востока и юга украинского государства.

Бывший советник главы Донецкой областной государственной администрации, полковник запаса Роман Свитан в июле предупредил, что враги могут оккупировать город Бахмут.

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