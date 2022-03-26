Цена данных об одном оккупанте не превышает $400.

Украинские волонтеры покупают у кадыровцев информацию о передвижениях российских солдат на территории Украины.

Соответствующую информацию получил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Нардеп написал в своем Telegram-канале, что два или три дня назад под Киевом была разбита вражеская группа разведчиков. Украинские солдаты убили восьмерых противников – все были уроженцами европейской части РФ.

Как сообщили Гончаренко с передовой, координаты перемещения российских солдат передали наши волонтеры. Маршрут полностью совпал. Волонтеры не скрывают, что покупают данные о передвижении врагов у кадыровцев. Это делается через посредников в Сети. Цена за информацию об одном оккупанте — менее $400, средства переводятся в биткоинах.

Опубликовать информацию о сделках разрешили собеседники Гончаренко. По словам нардепа, кадыровцы не перестанут продавать российских солдат, ведь это их сущность.

Напомним, ранее СБУ перехватила разговор одного из прихвостней Кадырова. Из беседы стало ясно, что в армии РФ кадыровцы выполняют роль заградотрядов и отправляют обратно солдат, которые убегают.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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