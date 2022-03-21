Чеченец похвалил украинскую артиллерию, но в который раз развенчал мифы о "грозной" армии Кадырова.

Чеченец рассказал жене, для чего Россия отправила в Украину "кадыровцев". По его словам, у этих подразделений есть специальное задание, но касается оно в основном россиян, которые бегут с поля боя.

Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре.

Оккупант отметил, что у жены нет поводов для волнения, ведь он не находится в гуще событий. Задача "кадыровцев" не состоит в том, чтобы воевать с украинцами.

"Наша задача - гнать назад (в бой - УНИАН) этих вшивых солдат, когда они начинают разбегаться от ударов артиллерии. Не беспокойся, не очень хлопотная работа. Но насыпает их артиллерия конкретно днем и ночью. Так и слышно, что "там убили, то здесь убили", - сказал наемник.

Он также рассказал, что ВСУ недавно ликвидировали командира российского спецназа. Наемник подчеркнул, что работает артиллерия, у которой "эти снаряды не заканчиваются".

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