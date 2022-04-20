Угроза высадки оккупантов и обстрелов с моря сохраняется.

В акваториях Черного моря остаются российские корабли с десантными подразделениями и ракетами на борту. Они продолжают блокировать порты и угрожать обстрелами.

Информацией о ситуации в южных регионах Украины поделилось оперативное командование "Юг" на своей официальной странице на Facebook.

Обстановка в этой части страны напряженная и тревожная. В Николаевской области прошлой ночью оккупанты совершали обстрелы из реактивных систем залпового огня "Смерч". Попали в местный яхт-клуб, стоматологическую поликлинику и другие объекты инфраструктуры. Жертв среди местного населения нет.

На Херсонщине враг запугивает местных жителей с помощью артиллерийских обстрелов временно оккупированных населенных пунктов. Противники также активно агитируют за проведение референдума по созданию псевдореспублики.

Россияне пытались атаковать позиции украинских защитников в Николаевской и Херсонской областях, но получили отпор и вернулись на прежние рубежи. Для разведки в регионе оккупанты используют БПЛА. Два из них типа "Элерон" наши военные уничтожили. ВСУ также нанесли 11 ракетно-артиллерийских ударов по позициям противника. Потери россиян пока уточняются.

В Одесской области проводятся контрдиверсионные мероприятия. Выкрываются коллаборанты и "спящие группы" агентов.

Напомним, сейчас интенсивные сражения ведутся не только на юге, но и на востоке Украине. За прошлые сутки на Донбассе ВСУ отразили десять атак оккупантов. Враг не совершил прорыва ни на одном из направлений.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: