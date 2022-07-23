Российское командование плевать хотело на мнение своих солдат, отметили в ГУР Минобороны.

Нежелание воевать в рядах российских оккупантов растет, но в РФ не считаются с мнением солдат.

Таким мнением во время информационного телемарафона поделился представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Количество перехватов, которые свидетельствуют о панических настроениях, о нежелании воевать среди рядов оккупантов очень возросло. Но это имело бы значение, если бы мы имели бы дело с какой-то армией цивилизованной страны, где жизнь и мнение солдат чего-то стоят. В Российской Федерации это совсем не так, и на мнение собственных солдат российское командование плевать хотело", - рассказал он.

Юсов подчеркнул, что эти панические настроения повлияли на наземную активность оккупантов. Количество операций стало меньше.

"Рашисты не хотят погибать, не хотят воевать. Несмотря на то, что на востоке эта активность сохраняется, то на юге видим другую картину. Общая тональность перехватов оккупантов очень отличается от той, которая была в начале войны", - добавил он.

Ранее советник главы Министерства иностранных дел Вадим Денисенко сообщил, что противники в Украине больше не способны воевать на широких фронтах.

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