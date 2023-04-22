Глава РФ просто кое-чего боится, полагает советник ОП.

Российский диктатор Владимир Путин ездил на временно оккупированную часть Украины, чтобы предотвратить возможный заговор.

Лидер россиян подсознательно чувствует напряжение, которое нарастает в его окружении, рассказал советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк российской журналистке Юлии Латыниной.

"А собственно с кем он встретился для меня более важно - представители армейской элиты, с которыми он встретился - это господин Теплинский (командующий ВДВ генерал Михаил Теплинский - Ред.), который находится периодически в конфликте с дуэтом Шойгу-Герасимов (министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов - Ред.) и Лапин (начальник главного штаба Сухопутных войск Александ Лапин - Ред.), да, который является, скажем так, интересным субъектом для господ Пригожина (главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин - Ред.) и Кадырова (лидер Чечни Рамзан Кадыров - Ред.)", - отметил он.

По мнению Подоляка, глава РФ "просто боится, знаете, подсознательно чувствует вот это нарастающее напряжение в его окружении, в его элитах". "И для того, чтобы они между собой продолжали как-то бодаться… и не получили возможность о чем-то сговориться по отношению к субъекту Путину, ну, наверное, он пытается поддерживать вот эти вот конфликтные равноудаленные отношения между всеми", - сказал Подоляк.

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Ранее Михаил Подоляк заявил, что в РФ элиты - заложники совершенно необдуманной стратегии Владимира Путина. Кроме того, он спрогнозировал, что в стране заговоры будут "несомненно".

Российские пропагандисты утверждали, что 18 апреля Владимир Путин посетил захваченные территории Херсонской и Луганской областей Украины. Сам российский диктатор заявил, что главной целью его "вояжа" были встречи с военными.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на временно оккупированные земли нашей страны ездил один из двойников Путина.

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