Более того, диктатор оговорился о проблемах, с которыми якобы столкнулись оккупанты.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, зачем якобы ездил на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины. По его словам, главной целью были встречи с военными РФ, чтобы не отвлекать их с места дислокации надолго.

"Вы наверняка знаете, что буквально день назад я побывал и в Херсонской области, и в Луганской. Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте", - заявил Путин, передает пропагандистское "РИА Новости".

Кроме того, диктатор заявил о проблемах оккупантов по доставке грузов на КПП. В частности на пункте пропуска "Гуково" на административной границе Луганской области и Ростовской области РФ якобы "невозможно проехать".

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Путин на оккупированных территориях

18 апреля появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупированные части Луганской и Херсонской областей Украины.

Он якобы посетил штаб группировки войск "Днепр", где заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Макаревича, а также попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и запорожском направлениях и обменяться информацией.

В то же время первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский выразил большое сомнение относительно того, что президент России Владимир Путин посещал временно оккупированную территорию Херсонщины.

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