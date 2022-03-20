Советник руководителя Офиса президента отметил, что РФ все еще не понимает причин, по которым они точно проигрывают войну.

В Офисе президента призвали политиков не обнародовать информацию о закупке оружия и о подготовке контрнаступлений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, РФ все еще не понимает причин, по которым они точно проигрывают войну.

"Обязательно объясним. На всех фронтах - военном, дипломатическом, санкционном и переговорном. К нашим топам просьба. Меньше публичных слов о закупке оружия и еще меньше слов о подготовке наших контрнаступлений", - отметил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отметил, что сейчас в Украине фронт практически замер, поскольку сторонам не хватает сил для реального перелома ситуации.

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