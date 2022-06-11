Рашисты продолжают штурм Северодонецка и уничтожают инфраструктуру региона.

На Луганщине российские оккупанты ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, уничтожают инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Информация о количестве жертв во Врубовке, что в Попаснянской общине, уточняется. Ночью россияне применили огнеметную реактивную систему - выгорело много домов.

По словам Гайдая, в больницы Днепра и Львова госпитализированы пять раненых за последние дни жителей Лисичанска.

"Российская армия не оставила уцелевших промышленных объектов в Рубежном и Попасной. То же самое сейчас делает в Лисичанске и Северодонецке, уничтожая известные на весь мир заводы. Тысячи северодончан мечтают вернуться и пересечь первую проходную "Азота", однако враг разрушает и сам город, и химическую отрасль. Вчера во время очередного обстрела повреждено железнодорожное депо объединения. До этого - несколько промышленных цехов. Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов. В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода. Кроме того, в этом городе обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей", - отметил Гайдай.

В течение 10 июня противник открывал огонь из различного типа вооружения по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Тошковке, Золотому, Нирковому, Горному, Врубовке, Камышевахе.

Частичных или полных разрушений жилого фонда очень много.

"Продолжается наступление рашистов в направлении Новотошковское - Орехово, враг закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в Северодонецке", - подчеркнул он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, россияне сковывают ВСУ авиацией и артиллерией на 4 направлениях, идут бои за Северодонецк.

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