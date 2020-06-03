На Донбассе активизировались боевики: 9 обстрелов, ранен украинский боец

Враг обстреливал наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды.

Об этом говорится в утреннем возведении пресс-службы ООС.

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Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" вблизи Староигнатовки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 152-го калибра и 82 мм минометы.

Неподалеку Павлополя российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня: утром из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а с наступлением темноты, кроме этого, еще применил неуправляемые ракетные снаряды и стрелковое оружие.

Возле Богдановки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Марьинкой – снайперское оружие.

Украинских защитников Водяного враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" по защитникам Майорска, Новозвановки и Хутора Вольного вооруженные формирования РФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность.

По данным разведки, 2 июня наши воины уничтожили одного российского оккупанта.

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