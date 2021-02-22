За прошедшие сутки, 21 февраля, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Было зафиксировано лишь одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.
«В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» вблизи населенного пункта Светлодарск российско-оккупационные войска осуществили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия», - говорится в сообщении.
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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
С начала текущих суток, 22 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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