Россияне постоянно придумывают новые условия по урегулированию ситуации на Донбассе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Россия не демонстрирует большого желания прекращать оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о случаях нарушения российской стороной режима прекращения огня на линии разграничения на Донбассе.

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"Надо понимать, что есть российская сторона, которая не совсем согласна с той позицией, которую сегодня занимает Украина", - заявил Данилов.

При этом он сказал, что, по данным СНБО, количество украинцев, погибших на фронте, гораздо меньше по сравнению с показателями прошлого года. "Мы отслеживаем каждый выстрел, каждые действия... Понимаем, что происходит", - заявил Данилов.

"Но мы четко осознаем, что у россиян большого желания прекращать оккупацию Донецкой и Луганской областей нет. Они постоянно придумывают нам какие-то новые условия. Единственный вопрос, что мы им условий никаких не ставим, потому что это наша территория. Мы же не ставим условие проведите плебисцит о независимости Ичкерии, еще каких-то территорий...", - подчеркнул Данилов.

"Понимаете, они постоянно лезут, скажем так, куда им не надо", - заявил секретарь СНБО.

Российская агрессия: оккупация Крыма и война на Донбассе

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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Автор: Виталий Саенко