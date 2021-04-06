Во вторник, 6 апреля, на КПВВ "Марьинка" российские наемники передали украинской стороне тело ранее пропавшего бойца 10-й Горно-штурмовой бригады.
Об этом сообщает 10 горно-штурмовая бригада на своей странице в Facebook.
Отмечается, что 3 апреля в вечернее время было обнаружено исчезновение военнослужащего, без оружия. В месте исчезновения никаких боевых столкновений зафиксировано не было.
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«Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы в нашем подразделении характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни», - говорится в сообщении.
Командование части приняло решение начать поиски военнослужащего, но без успеха.
А уже сегодня, на КПВВ Марьинка, от представителей российско-оккупационных войск была проведена процедура передачи тела погибшего.
Сейчас среди версий исчезновения военнослужащего 10-й бригады рассматриваются версии потери ориентировки и даже похищения.
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