Сейчас рассматриваются версии: потеря ориентировки военнослужащим и даже похищение.

Во вторник, 6 апреля, на КПВВ "Марьинка" российские наемники передали украинской стороне тело ранее пропавшего бойца 10-й Горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает 10 горно-штурмовая бригада на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 3 апреля в вечернее время было обнаружено исчезновение военнослужащего, без оружия. В месте исчезновения никаких боевых столкновений зафиксировано не было.

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«Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы в нашем подразделении характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни», - говорится в сообщении.

Командование части приняло решение начать поиски военнослужащего, но без успеха.

А уже сегодня, на КПВВ Марьинка, от представителей российско-оккупационных войск была проведена процедура передачи тела погибшего.

Сейчас среди версий исчезновения военнослужащего 10-й бригады рассматриваются версии потери ориентировки и даже похищения.

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Автор: Денис Прядко