В двух случаях противник обстреливал позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны наших воинов.

За прошедшие сутки, 24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации продолжили осуществлять вооруженные провокации и шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, из стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку населенных пунктов Южное и Талаковка.

"В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение", - сообщили в штабе.

В пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки осуществили неприцельные выстрелы из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.Читайте такжеОбострение на Донбассе: журналисты показали, что происходит в прифронтовом Золотом (видео)

"Основной целью действий российско - оккупационных войск за прошедшие сутки остается провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня», - поясняют в штабе ООС.

В двух случаях противник обстреливал позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны наших воинов.

Кроме того, в одном случае зафиксирован ошибочный запрос на тишину со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, что свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей.

По состоянию на 7 часов утра 25 февраля обстановка в районе проведения операции Объединенных сил стабильная, нарушений со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

Срыв перемирия на Донбассе: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко