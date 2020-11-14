Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Так, в районе населенного пункта Водяное оккупанты открыли огонь из автоматического станкового гранатомета.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

Что этому предшествовало

Прошедшие сутки на Донбассе оккупанты пять раз нарушили договоренности по прекращению огня.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

От начала текущих суток нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции и находятся наготове для немедленного реагирования на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, отметили в штабе.

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Автор: Виктория Токарева