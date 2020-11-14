Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет / REUTERS

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Так, в районе населенного пункта Водяное оккупанты открыли огонь из автоматического станкового гранатомета.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

Что этому предшествовало

  • Прошедшие сутки на Донбассе оккупанты пять раз нарушили договоренности по прекращению огня.
  • Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.
  • От начала текущих суток нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано.
  • Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции и находятся наготове для немедленного реагирования на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, отметили в штабе.

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Автор: Виктория Токарева