Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет / REUTERS
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.
Так, в районе населенного пункта Водяное оккупанты открыли огонь из автоматического станкового гранатомета.
"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в штабе.
Что этому предшествовало
- Прошедшие сутки на Донбассе оккупанты пять раз нарушили договоренности по прекращению огня.
- Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.
- От начала текущих суток нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано.
- Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции и находятся наготове для немедленного реагирования на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, отметили в штабе.
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